Транзит газа через Украину без нового контракта является нереальным - Коболев

Российский газ будут расценивать как контрабанду, если он будет поступать в хранилища Украины без заключения контракта.

Транзит российского газа через Украину без нового контракта с “Газпромом“ является нереальным, однако если газ продолжит поступать в украинскую газотранспортную систему (ГТС), то будет накапливаться в подземных хранилищах (ПХГ) как газ неопределенного собственника для дальнейших разбирательств. Об этом заявил глава НАК “Нафтогаз Украины“ Андрей Коболев в эфире “Свободы слова“ на ICTV.

“Мне неизвестны юридические конструкции, которые позволяют, не имея контракта на транспортировку газа, особенно когда это транспортировка происходит в пределах разных границ, транспортировать газ и не иметь контракта“, – сказал Коболев.

Глава компании заявил, что такие поставки будут расценивать как контрабанду.

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Коболев добавил, что их также трудно будет осуществить технически, так как в отсутствие шиппера или идентифицированного назначения будет непонятно, куда направить газ – в Румынию, Польшу, Словакию или Венгрию.

“Мне трудно представить, что “Газпром“ пойдет на это“, - сказал глава “Нафтогаза“.

Комментируя газовые переговоры в рамках “Нормандской четверки“ в понедельник в Париже, Коболев сообщил, что, по известной ему информации, пока никаких договоренностей достигнуто не было.

Напомним, стало известно, сколько потеряют Украина, Россия и ЕС в случае прекращения газового транзита.

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