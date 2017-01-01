Как украинцы могут увеличить будущую пенсию
В Украине более 11 миллионов человек получают пенсию. Средний размер такой выплаты в пределах 3 тысяч гривен. Не удивительно, что в нашей стране абсолютное большинство убеждено, что на пенсии жизнь не начнется, и к этому периоду в жизни стоит позаботиться заранее. Как узнать, какая у вас будет пенсия, когда вы достигнете пенсионного возраста, сообщает ТСН.
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На размер пенсии влияет непосредственно зарплата, а также количество проработанных лет.
Сегодня рассчитать размер своей будущей пенсии можно на портале электронных услуг.
Как сделать так, чтобы пенсия была выше средней?
- работать официально
- иметь высокую “белую“ зарплату
- выходить на пенсию позже, тогда ее размер будет больше.
Есть еще один способ — негосударственные пенсионные фонды. Если в молодости начать откладывать деньги, то к старости накопится немалая сумма.
Напомним, Укрпочта будет обеспечивать доставку пенсий и субсидий в 2020 году.
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