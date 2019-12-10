Сколько будет стоить новогодний стол в этом году
До Нового года остались считанные дни. Украины начинают активную подготовку к новогодним и рождественским праздникам. Но в этом году придется потратить больше денег, чем в прошлом, чтобы накрыть праздничный стол. Об это сообщает ТСН.
Читай также: Сколько Киев потратит на празднования Нового года и Рождества
Эксперты украинского дискуссионного клуба посчитали, что новогодний стол подорожает на 10%. Украинцам придется потратить около 1500 гривен, чтобы накрыть стол из нескольких блюд и с алкоголем для 4 человек.
Больше всех придется потратить любителям сладостей и алкоголя — именно они подорожали больше всего.
Напомним, в Испании установили самую дорогую елку в мире.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram
Полная версия правил