Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Сколько будет стоить новогодний стол в этом году

Комментариев: 3
Эксперты посчитали, что украинцам придется потратить больше денег, чем в прошлом году.
Новогодний стол подорожает на 10%
Новогодний стол подорожает на 10%
depositphotos.com

До Нового года остались считанные дни. Украины начинают активную подготовку к новогодним и рождественским праздникам. Но в этом году придется потратить больше денег, чем в прошлом, чтобы накрыть праздничный стол. Об это сообщает ТСН.

Читай также: Сколько Киев потратит на празднования Нового года и Рождества

Эксперты украинского дискуссионного клуба посчитали, что новогодний стол подорожает на 10%. Украинцам придется потратить около 1500 гривен, чтобы накрыть стол из нескольких блюд и с алкоголем для 4 человек.

Больше всех придется потратить любителям сладостей и алкоголя — именно они подорожали больше всего.

Напомним, в Испании установили самую дорогую елку в мире.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Новый год, праздничный стол, стол на новый год
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
Boxerogos    10.12.2019, 12:55
Оценка:  -1
Boxerogos
Жизнь без алкоголя,красного мяса и сладостей-это залог долгой,здоровой жизни.
гость  (аноним)  10.12.2019, 12:49
Оценка:  0
гость
скуяли водка и печеньки подорожали больше всех???? да теже мандарині дорже на 50%
гость  (аноним)  10.12.2019, 12:29
Оценка:  0
гость
No matter how much it costs, it doesn’t matter to you that you look into the mouths of workaholic.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь