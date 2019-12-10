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Замерзнут ли украинцы, если транзит российского газа будет остановлен

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Газовые хранилища полны, но хватит ли газа для всех.
Проблемы коснутся, прежде всего, стран Юго-Восточной Европы.
Проблемы коснутся, прежде всего, стран Юго-Восточной Европы.

Украина и Россия пока не достигла компромисса в вопросе транзита газа через нашу территорию. Что произойдет, если контракт все-таки не подпишут, сообщает BBC.

“Украина этой зимой без транзита не замерзнет“, - утверждает министр энергетики Алексей Оржель.

Запасы газа в украинских хранилищах - максимальные за несколько последних лет.

То же касается и европейских хранилищ — там тоже газ от российского Газпрома.

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Но, если контракт все-таки не подпишут, то проблемы будут. И коснутся они, прежде всего, стран Юго-Восточной Европы. Это государства, которые одновременно зависят от поставок российского газа и его доставки через Украину. Среди них - Греция, Болгария, Румыния, Сербия, Босния и Герцеговина, а также Молдова.

“Во-первых, в эти страны газ идет только через Украину, а во-вторых, между этими странами до сих пор нет достаточного количества интерконнекторов, то есть трубопроводов, которые их связывают. Также там нет больших хранилищ газа, и нет каких-то альтернативных источников “, - объясняет Дмитрий Марунич, сопредседатель Фонда энергетических стратегий.

Самая сложная ситуация, по оценкам экспертов, с Молдовой. Ожидается, что в случае прекращения транзита российского газа, топливо туда может поставлять Украина со своих хранилищ. По крайней мере, о таком договариваются Киев, Кишинев и Брюссель. Но это до тех пор, пока сами украинцы не почувствуют дефицит горючего, предполагает Дмитрий Марунич.

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В украинских хранилищах газа действительно максимальные запасы - более 21 млрд кубов.

Но если транзита не будет, они будут уменьшаться. Если конец зимы - начало весны будут холодными, газа может хватить не всем. К тому же, требуется определенное время, чтобы поднять газ из хранилищ и подать его потребителям.

Газовые хранилища Украины находятся в западной части страны. Это означает, что проблемы с теплом могут быть в восточных регионах, поскольку нужно будет время (около 36 часов), чтобы доставить газ с одной части страны в другую.

Напомним, стало известно, сколько потеряют Украина, Россия и ЕС в случае прекращения газового транзита.

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Теги: газ, ГТС, Газпром, Нафтогаз, транзит российского газа
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FPN    10.12.2019, 12:45
Оценка:  -2
FPN
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