Минцифры запустило горячую линию для предпринимателей
Министерство цифровой трансформации совместно с правительственным контактным центром запустило горячую линию для предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры в Facebook.
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Предприниматели смогут получать ответы на вопросы административного характера относительно создания, деятельности или закрытия бизнеса.
Инструмент избавит от лишнего стресса и освободит время для развития собственного дела.
Горячая линия будет работать круглосуточно.
“Стартуем в тестовом режиме онлайн-чата. В ближайших планах — запустить еще телефонную линию и чат-бота“, — подчеркнули в ведомстве.
Напомним, НБУ упростил банкам кредитование малого бизнеса.
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