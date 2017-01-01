Минцифры запустило горячую линию для предпринимателей

Бизнесмены смогут получать ответы на вопросы административного характера.

Министерство цифровой трансформации совместно с правительственным контактным центром запустило горячую линию для предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры в Facebook.

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Предприниматели смогут получать ответы на вопросы административного характера относительно создания, деятельности или закрытия бизнеса.

Инструмент избавит от лишнего стресса и освободит время для развития собственного дела.

Горячая линия будет работать круглосуточно.

“Стартуем в тестовом режиме онлайн-чата. В ближайших планах — запустить еще телефонную линию и чат-бота“, — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, НБУ упростил банкам кредитование малого бизнеса.

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