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Минцифры запустило горячую линию для предпринимателей

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Бизнесмены смогут получать ответы на вопросы административного характера.
Горячая линия будет работать круглосуточно
Горячая линия будет работать круглосуточно
depositphotos.com

Министерство цифровой трансформации совместно с правительственным контактным центром запустило горячую линию для предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры в Facebook.

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Предприниматели смогут получать ответы на вопросы административного характера относительно создания, деятельности или закрытия бизнеса.

Инструмент избавит от лишнего стресса и освободит время для развития собственного дела.

Горячая линия будет работать круглосуточно.

“Стартуем в тестовом режиме онлайн-чата. В ближайших планах — запустить еще телефонную линию и чат-бота“, — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, НБУ упростил банкам кредитование малого бизнеса.

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Теги: предприниматели, ФЛП, Минцифры
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