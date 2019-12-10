Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украина озвучила позицию по "долгу Януковича"

Комментариев: 4
Кабмин Украины настаивает на полном рассмотрении вопроса, включая политическую составляющую.
Оксана Маркарова
Оксана Маркарова
facebook.com

Минфин готов к слушаниям в британском Верховном суде по апелляции России в рамках дела о “долге Януковича“. Об этом сообщила глава ведомства Оксана Маркарова на своей странице в Facebook.

Читай также: Украина увеличила резервы на полмиллиарда долларов

Во вторник, 10 декабря, юридическая команда Министерства финансов представит позицию Украины на слушаниях. Как отметила Маркарова, Украина будет защищать позицию, поддержанную ранее единодушными выводами Апелляционного суда Лондона.

Согласно предварительному решению, “основополагающий вопрос относительно действительности договоров в отношении так называемых “российских облигаций“ подлежит публичному судебному разбирательству в полном объеме, или же, иначе, суды Англии должны отказать России в вынесении решения“, сообщила Маркарова.

Глава Минфина сообщила, что слушания во второй день рассмотрения начнутся в 12:30 по киевскому времени.

Напомним, госкомпании задолжали четыре миллиарда налогов.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Украина, Британия, Янукович, суд, долги, Кабмин Украины, Великобритания, Виктор Янукович, Оксана Маркарова
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  10.12.2019, 13:54
Оценка:  0
гость
Thanks to the residents of Donbass for the urban pederast.
VVTF2wtf_uebok    10.12.2019, 13:37
Оценка:  -6
VVTF2wtf_uebok
Проведёте как и подобает нищебродам пару фекальных шествий как вы любите, потом подрочите на Пиндеру и Шлюхевича и всё будет ок. Ничего отдавать никому не нужно))))
PomoikaZE    10.12.2019, 13:43
Оценка:  +5
PomoikaZE
Это ты рассказал о своем ритуале??? МОЛОДЕЦ, достойно.
гость  (аноним)  10.12.2019, 13:33
Оценка:  -2
гость
Да хоть занастаивайте. Гарантом по евробондам выступал лондонский клуб кредиторов. А они не станут платить за вас.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь