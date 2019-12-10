Украина озвучила позицию по "долгу Януковича"

Кабмин Украины настаивает на полном рассмотрении вопроса, включая политическую составляющую.

Минфин готов к слушаниям в британском Верховном суде по апелляции России в рамках дела о “долге Януковича“. Об этом сообщила глава ведомства Оксана Маркарова на своей странице в Facebook.

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Во вторник, 10 декабря, юридическая команда Министерства финансов представит позицию Украины на слушаниях. Как отметила Маркарова, Украина будет защищать позицию, поддержанную ранее единодушными выводами Апелляционного суда Лондона.

Согласно предварительному решению, “основополагающий вопрос относительно действительности договоров в отношении так называемых “российских облигаций“ подлежит публичному судебному разбирательству в полном объеме, или же, иначе, суды Англии должны отказать России в вынесении решения“, сообщила Маркарова.

Глава Минфина сообщила, что слушания во второй день рассмотрения начнутся в 12:30 по киевскому времени.

Напомним, госкомпании задолжали четыре миллиарда налогов.



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