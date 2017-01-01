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Могут ли неплательщиков налогов лишить права голосовать — эксперты

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Ни в одной стране мира нет подобных ограничений.
Подобная практика существует только в Швеции исключительно на местных выборах
Подобная практика существует только в Швеции исключительно на местных выборах
depositphotos.com

Не так давно бывший глава Государственной службы Украины по вопросам труда Роман Чернега, говоря о проблеме нелегально работающих сотрудников, заявил, что в некоторых странах право голоса на выборах имеют только налогоплательщики и было бы неплохо подумать над внедрением подобной системы и в Украине. Сможет ли правительство можно ли внедрить это в Украине и не будет ли это нарушением прав человека, пишет Сегодня.

“На общенациональном уровне такой практики нет нигде. Подобная практика существует только в Швеции исключительно на местных выборах“, — отметил Виктор Таран, глава центра “Эйдос“ и член совета Реанимационного Пакета Реформ.

Александр Хмелевский, кандидат экономических наук и независимый эксперт, говорит, что такое ограничение было отменено еще в первой половине прошлого века.

“Сейчас ни одна страна не имеет ограничений по голосованию людям, которые не платят налоги. Как правило, имущественные и фискальные требования относительно участия в выборах были отменены еще в первой половине ХХ века. Хотя в некоторых странах подобные предложения звучат от отдельных политиков. Внедрение такого ограничения было бы грубым нарушением прав человека, Конституции и ряда законов Украины“, — пояснил эксперт.

Конституция гарантирует права, которые являются нормами прямого действия и имеют высшую юридическую силу. Конституционные права человека не могут быть отменены.

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В свою очередь, ведущий научный сотрудник Института истории Украины НАН Андрей Мартынов отметил, что такое предложение очень цинично, ведь стоимость рабочей силы в Украине самая низкая в Европе и люди работают “в черную“ не от хорошей жизни.

Напомним, стало известно, какими будут зарплаты учителей в 2020 году.

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Теги: работы, неофициальное трудоустройство, работодатели
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