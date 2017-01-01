Кабмин ищет 15 стартапов для поездки в Кремниевую долину

В Министерстве цифровой трансформации объявили о проведении конкурса, в котором могут поучаствовать успешные проекты.

Поучаствовать в конкурсе могут зрелые проекты, которые знают, как делать качественный продукт и получать прибыль. depositphotos.com

Министерство цифровой трансформации объявило конкурс на 15 лучших технологических стартапов, которые будут представлять Украину на 10-й глобальной конференции предпринимателей и инвесторов “Startup Grind Global 2020“ в Кремниевой долине. Об этом сообщает пресс-офис Минцифры.

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Конкурс проводят совместно со Startup Grind Kyiv при поддержке Программы USAID “Конкурентоспособная экономика Украины“.

Победителям конкурса обещают предоставить билет на участие в конференции, выставочный стенд, промо участия в конференции и pr-поддержку организаторов, покрытие финансовых затрат на логистику.

“Более чем 125 стран мира отбирают 300 лучших среди лучших стартапов, которые презентуют свой продукт с 9 по 12 февраля на Startup Grind Global 2020 - мероприятии, которое посетят не менее 10 000 человек. Презентация будет проходить на 10 сценах в сердце мировой стартап-экосистемы и венчурных инвестфондов, в Кремниевой долине“, - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что поучаствовать в конкурсе могут зрелые проекты, которые знают, как делать качественный продукт и получать прибыль.

От Министерства цифровой трансформации в жюри конкурса входят заместитель министра по вопросам развития IТ-отрасли Александр Борняков и советник министра Максим Слободянюк.

Напомним, Минцифры запустило горячую линию для предпринимателей.

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