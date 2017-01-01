В Нафтогазе рассказали о цене на газ до мая 2020 года

Гарантированная цена определена исходя из цены законтрактованного "Нафтогазом" объема 1 млрд куб. м газа с поставкой с 1 января по 1 апреля 2020 года.

Цена на природный газ для населения на первый квартал 2020 года составит 5,5 тыс грн за 1 тыс куб. м depositphotos.com

Одобренная правительством Украины гарантированная цена на природный газ для населения на первый квартал 2020 года составит 5,5 тыс грн за 1 тыс куб. м без учета НДС, транспортных расходов и наценки газсбытов. Об этом сообщил директор интегрированного газового бизнеса “Нафтогаза Украины“ Андрей Фаворов в интервью для Интерфакс-Украина.

Читай также: Замерзнут ли украинцы, если транзит российского газа будет остановлен

Фаворов отметил, что гарантированная цена определена исходя из цены законтрактованного Нафтогазом объема 1 млрд куб. м газа с поставкой с 1 января по 1 апреля 2020 года.

“Зафиксировав физические объемы и понимая, что необходимо предложить рыночный механизм для решения рыночной проблемы, мы зафиксировали цены по форвардным контрактам на весь первый квартал. Последние объемы по форвардам зафиксированы 6 декабря. Мы не хотели раньше объявлять эту тему публично, поскольку это достаточно серьезные объемы, и они могли двинуть цену против нас“, – отметил он.

Фаворов напомнил, что меморандум с МВФ обязывает Украину перейти к рыночным ценам на газ для населения ценообразования с 1 января 2020 года, в то же время обязательство Нафтогаза поставлять газ населению и тепловикам сохраняется до 1 мая 2020 года.

Напомним, ранее в Нафтогазе сообщили, что транзит газа через Украину без нового контракта является нереальным.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram