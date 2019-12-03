Электромобили лишат работы около 100 000 человек

Автомобильные компании активно сокращают штат.

В ближайшие несколько лет количество рабочих мест в автомобильной отрасли сократится примерно на 80 000 из-за перехода машин с бензина на электричество, а также растущей популярности приложений для совместных поездок и использования авто. Об этом сообщает Bloomberg.

Читай также: Украинцы стали покупать больше б/у автомобилей

Стоит отметить, что уже сегодня топовые производители автомобилей запустили процесс оптимизации. Это означает значительное сокращение штата компании. Например, по данным агентства, Daimler и Audi объявили о сокращении 20 000 рабочих мест. Только в Audi считают, что увольнение 9500 рабочих к 2025 году позволит получить около 6 млрд евро, которые будут инвестированы в производство электроавто.

Ожидается, что темпы сокращения рабочих мест в Mercedes-Benz, Porsche и BMW будут еще более активными в следующем году.

Напомним, в Украине растет спрос на электрокары.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram