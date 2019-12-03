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Электромобили лишат работы около 100 000 человек

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Автомобильные компании активно сокращают штат.
Уже сегодня топовые производители автомобилей запустили процесс оптимизации
Уже сегодня топовые производители автомобилей запустили процесс оптимизации
depositphotos.com

В ближайшие несколько лет количество рабочих мест в автомобильной отрасли сократится примерно на 80 000 из-за перехода машин с бензина на электричество, а также растущей популярности приложений для совместных поездок и использования авто. Об этом сообщает Bloomberg.

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Стоит отметить, что уже сегодня топовые производители автомобилей запустили процесс оптимизации. Это означает значительное сокращение штата компании. Например, по данным агентства, Daimler и Audi объявили о сокращении 20 000 рабочих мест. Только в Audi считают, что увольнение 9500 рабочих к 2025 году позволит получить около 6 млрд евро, которые будут инвестированы в производство электроавто.

Ожидается, что темпы сокращения рабочих мест в Mercedes-Benz, Porsche и BMW будут еще более активными в следующем году.

Напомним, в Украине растет спрос на электрокары.

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Теги: электрокары, автомобильные компании, сокращение штата
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