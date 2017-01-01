Увеличение трудового стажа: кто в 2020 году сможет выйти на пенсию

С каждым годом в Украине увеличивается трудовой стаж для выхода на пенсию. В следующем году необходимо будет иметь не менее 27 лет стажа.

Тем, кому в 2020-м исполнится 60 лет, для получения пенсии по возрасту необходимо будет иметь не менее 27 лет стажа depositphotos.com

В Украине продолжается пенсионная реформа, предполагающая, в частности, постепенное увеличение стажа, необходимого для назначения пенсии по возрасту, и пенсионного возраста для женщин. Об этом пишет Сегодня.

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Пенсионная реформа началась в 2018 году и будет продолжаться до 2028 года. Каждый год необходимый трудовой стаж для выходя на пенсию будет увеличиваться.

Так, тем, кому в 2020-м исполнится 60 лет – и мужчинам, и женщинам – для получения пенсии по возрасту необходимо будет иметь не менее 27 лет стажа. В 2019-м нужно было иметь 26 лет трудового стажа.

Что касается пенсионного возраста, то в первые годы после начала пенсионной реформы для женщин существовал “льготный период“, в течение которого они могли уйти на пенсию не в 60 лет, а на несколько лет раньше (потому что в результате реформы именно для женщин повышался пенсионный возраст – с 55 до 60 лет).

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Однако в 2020 году “льготный период“ заканчивается. Поэтому воспользоваться возможностью смогут не все, а лишь те женщины, которые родились с 1 октября 1960 года по 31 марта 1961 года. Они имеют право выйти на пенсию в 59 лет и 6 месяцев, то есть на полгода раньше, чем мужчины и чем женщины, которые родились позже. Такого возраста они достигнут как раз в 2020 году. Однако уже те, кто родился после 1 апреля 1961 года, смогут оформить пенсию по возрасту только по достижении 60-летнего возраста, то есть уже в 2021 году.

Напомним, стало известно, как украинцы могут увеличить будущую пенсию.

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