На Новую таможню потратят 480 миллионов

Деньги пойдут на реконструкцию и достройку пунктов пропуска.

Для надлежащей работы Новой таможни и настройки ее инфраструктуры будет направлено около 480 млн грн, которые пойдут на реконструкцию и достройку пунктов пропуска, на ввод в эксплуатацию сканеров и закупку весовых комплексов. Об этом во время презентации Новой таможни сказал председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов, сообщает Укринформ.

“Мы работаем в рамках существующего старого бюджета. В новый бюджет заложено на инфраструктуру около 480 млн грн. Это средства, которые будут потрачены на реконструкцию и достройку 12 пунктов пропуска, на ввод в эксплуатацию сканеров, на закупки весовых комплексов“, - сказал Нефедов.

Следует отметить, что до конца 2020 года планируют завершить оборудование 12 приоритетных пунктов пропуска, 2 пункта - до конца 2021 и еще 2 - до конца 2022 года.

Напомним, в Украине заработала новая Государственная таможня.

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