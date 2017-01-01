Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Новую таможню потратят 480 миллионов

Комментариев: 0
Деньги пойдут на реконструкцию и достройку пунктов пропуска.
До конца 2020 года планируют завершить оборудование 12 приоритетных пунктов пропуска
До конца 2020 года планируют завершить оборудование 12 приоритетных пунктов пропуска
depositphotos.com

Для надлежащей работы Новой таможни и настройки ее инфраструктуры будет направлено около 480 млн грн, которые пойдут на реконструкцию и достройку пунктов пропуска, на ввод в эксплуатацию сканеров и закупку весовых комплексов. Об этом во время презентации Новой таможни сказал председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов, сообщает Укринформ.

“Мы работаем в рамках существующего старого бюджета. В новый бюджет заложено на инфраструктуру около 480 млн грн. Это средства, которые будут потрачены на реконструкцию и достройку 12 пунктов пропуска, на ввод в эксплуатацию сканеров, на закупки весовых комплексов“, - сказал Нефедов.

Следует отметить, что до конца 2020 года планируют завершить оборудование 12 приоритетных пунктов пропуска, 2 пункта - до конца 2021 и еще 2 - до конца 2022 года.

Напомним, в Украине заработала новая Государственная таможня.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram 

Поделись:
Теги: таможня, Новая таможня, Нефедов
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь