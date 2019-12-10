Когда в Украине будут зарплаты, как в Польше

Министр экономического развитие посчитал, когда украинцы смогут зарабатывать, как поляки.

Нам нужно 7 лет, чтобы догнать зарплаты соседей. depositphotos.com

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов считает, что реальные зарплаты в Украине способны за семь лет догнать польские. Об этом чиновник написал на странице в Faсebook.

“Украина серьезно отстает от Польши, однако! Динамика реальной (то есть, с учетом роста цен) средней зарплаты (по всем отраслям) у нас опережает динамику роста средней реальной зарплаты в Польше в несколько раз. Догонять еще долго, но сделать это возможно“, - написал Милованов.

Министр посчитал, что если наши зарплаты будут расти в реальном выражении на 20% быстрее чем в Польше, то нам нужно 7 лет, чтобы догнать зарплаты соседей.

“Вот простой расчет – сегодня зарплата в Польше примерно в 3,5 раза больше. Если мы догоняем зарплату в Польше на 20% в год, то за 7 лет мы увеличим свою зарплату в относительном измерении до зарплаты в Польше в 3,58 раз“, - утверждает Милованов.

Cзарплата в Польше примерно в 3,5 раза больше, чем в Украине facebook.com

Напомним, стало известно, как украинцы могут увеличить будущую пенсию.

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