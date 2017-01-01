Газпром планирует переговоры с Украиной в двухстороннем формате — СМИ

Председатель правления компании заявил, что переговоры состоятся в ближайшее время.

В Газпроме заявили, что переговоры состоятся в ближайшее время depositphotos.com

Председатель правления ОАО “Газпром“ Алексей Миллер заявил, что в ближайшие дни российский газовый монополист планирует продолжить переговоры с Украиной по газовому вопросу в двустороннем формате. Об этом он сказал по итогам по итогам контактов в рамках саммита глав государств в Париже, сообщает Укринформ со ссылкой на ТАСС.

“Продолжим переговоры с украинской стороной в двустороннем формате в ближайшие дни“, - сказал Миллер.

Стоит отметить, что исполнительный директор НАК “Нафтогаз Украины“ Юрий Витренко сообщил журналистам, что в Париже в рамках саммита в нормандском формате 9 декабря Украина и Россия не смогли найти компромисс в газовом вопросе.

Напомним, в Нафтогазе рассказали о цене на газ до мая 2020 года.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram