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Газпром планирует переговоры с Украиной в двухстороннем формате — СМИ

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Председатель правления компании заявил, что переговоры состоятся в ближайшее время.
В Газпроме заявили, что переговоры состоятся в ближайшее время
В Газпроме заявили, что переговоры состоятся в ближайшее время
depositphotos.com

Председатель правления ОАО “Газпром“ Алексей Миллер заявил, что в ближайшие дни российский газовый монополист планирует продолжить переговоры с Украиной по газовому вопросу в двустороннем формате. Об этом он сказал по итогам по итогам контактов в рамках саммита глав государств в Париже, сообщает Укринформ со ссылкой на ТАСС.

“Продолжим переговоры с украинской стороной в двустороннем формате в ближайшие дни“, - сказал Миллер.

Стоит отметить, что исполнительный директор НАК “Нафтогаз Украины“ Юрий Витренко сообщил журналистам, что в Париже в рамках саммита в нормандском формате 9 декабря Украина и Россия не смогли найти компромисс в газовом вопросе.

Напомним, в Нафтогазе рассказали о цене на газ до мая 2020 года.

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Теги: Нафтогаз, Газпром, транзит газа через Украину
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