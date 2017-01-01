В НБУ рассказали о преимуществах плавающего курса доллара

В Нацбанке рассказывают, что до 2015 года валютный режим предусматривал фиксирование курса, однако сегодня такая модель для Украины не подходит.

В Нацбанке утверждают, что у плавающего курсообразования есть ряд преимуществ Пресс-центр НБУ

Режим плавающего курса гривны к доллару, которого придерживается Национальный банк Украины, дает ряд преимуществ для экономики. Об этом говорится в разъяснении, размещенном на странице НБУ в Facebook.

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В Нацбанке рассказывают, что до 2015 года валютный режим предусматривал фиксирование курса.

“Это создавало иллюзию стабильности, украинцы были спокойными, глядя на табло обменного курса. Но цена такой “стабильности” была слишком высокой. Чтобы удерживать курс на необоснованном уровне, тратились десятки миллиардов долларов международных резервов. Фиксированный курс и “сжигание” резервов в общем вредило финансовой стабильности, приводило к кризисам, разрушало доверие к экономике и гривне”, – отметили в НБУ.

В Нацбанке утверждают, что у плавающего курсообразования есть ряд преимуществ. В частности, если гривна укрепляется, это свидетельствует о росте экспорта, притоке инвестиций, экономическом развитии. Соответственно и наоборот - если цены на экспортные товары падают, уменьшаются поставки за границу, инвесторы не готовы инвестировать и наоборот выводят дивиденды, инфляция резко растет, население не доверяет гривне, покупая валюту – гривна ослабляется.

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В НБУ считают, что Украине не по карману фиксированный курс, поскольку Украина является страной с “малой открытой экономикой”, где внешняя торговля составляет значительную долю ВВП, а страна значительно зависит от условий на внешних рынках, на которые сама мало может повлиять.

Напомним, Глава Совета НБУ обвинил правление банка в преступлениях.

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