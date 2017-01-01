Курс валют: рост гривны приостановился

Укрепление гривны остановилось после достигнутого накануне рекордного уровня. Тем временем на межбанке гривна продолжает расти.

Национальный банк Украины на среду, 11 декабря, оставил почти без изменений курс гривны относительно доллара и на копейку ослабил гривну относительно евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора во вторник, 10 декабря.

Читай также: Доллар в обменниках ускорил падение

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне

– 100 долларов США – 2368,9203 гривны (+0,0692);

– 100 евро – 2624,053 гривны (+0,5504).

Во второй рабочий день недели курс доллара в продаже на межбанке снизился на 8 копеек до 23,64 гривен за доллар, курс в покупке до 23,60 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 26,19 гривен за евро.

Напомним, в НБУ рассказали о преимуществах плавающего курса доллара.



Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram