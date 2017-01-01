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Курс валют: рост гривны приостановился

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Укрепление гривны остановилось после достигнутого накануне рекордного уровня. Тем временем на межбанке гривна продолжает расти.
Курс гривны остается высоким
Курс гривны остается высоким
Пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины на среду, 11 декабря, оставил почти без изменений курс гривны относительно доллара и на копейку ослабил гривну относительно евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора во вторник, 10 декабря.

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НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне

– 100 долларов США – 2368,9203 гривны (+0,0692);

– 100 евро – 2624,053 гривны (+0,5504).

Во второй рабочий день недели курс доллара в продаже на межбанке снизился на 8 копеек до 23,64 гривен за доллар, курс в покупке до 23,60 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 26,19 гривен за евро.

Напомним, в НБУ рассказали о преимуществах плавающего курса доллара.

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