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В Киеве подешевели квартиры

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Цена упала как на жилье вторичного рынка, так и первичного.
Средняя стоимость квартир на вторичном рынке Киева в ноябре 2019 года составила 34 225 грн/кв.м.
Средняя стоимость квартир на вторичном рынке Киева в ноябре 2019 года составила 34 225 грн/кв.м.
depositphotos.com

Средняя стоимость квартир на вторичном рынке Киева в ноябре 2019 года составила 34 225 грн/кв.м. Относительно октября средняя стоимость уменьшилась на 2,8%. Об этом сообщает портал Столичная недвижимость.

“С января 2019 года средние цены на квартиры в Киеве в долларовом эквиваленте увеличилась на 13,2%, в гривнах уменьшились – на 1,2%. С ноября 2018 года средняя цена на квартиры в Киеве в долларовом эквиваленте увеличилась на 14,2%, в гривнах уменьшилась – на 1,3%”, – говорится в сообщении.

Стоит также отметить, что количество представленных к продаже квартир в ноябре уменьшилось на 3% относительно октября и составило 10 535 квартир.

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Средняя цена квартир на первичном рынке в столице на 5,1% ниже показателей октября и составляет 33420 грн/кв. м. В долларовом эквиваленте – дешевле на 0,4%, 1 378 долларов за кв. м.

Больше всего квартир на вторичном рынке продается на правом берегу столицы. Увеличение предложения наблюдалось в Голосеевском районе – на 3,4%. В остальных районах уменьшение количества квартир составило от 0,2% в Дарницком до 8% в Святошинском.

Больше всего квартир на вторичном рынке продается на правом берегу столицы.
Больше всего квартир на вторичном рынке продается на правом берегу столицы.
100realty.ua

Напомним, стало известно, что Укрбуд передаст все недостроенные объекты другой компании.

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Теги: рынок недвижимости, покупка жилья, покупка квартиры в киеве
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