Санкции США не остановят строительство Северного потока-2 — Лавров
Санкции против Северного потока-2 и Турецкого потока, заложенные в новый военный бюджет США, не остановят их строительство. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров журналистам в Вашингтоне, сообщает Униан.
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Лавров считает, что администрация президента США Дональда Трампа продолжает разрушать отношения России и США.
“Дело, начатое администрацией Барака Обама, продолжается. Но мы привыкли к такому роду нападкам, знаем, как реагировать на них. Уверяю, что ни Северный поток-2, ни Турецкий поток не остановятся“, – сказал он.
Стоит отметить, что санкции нацелены на блокировку газопровода Северный поток-2 из России в Германию. В США их включили в законопроект о национальной обороне.
Напомним, Премьер-министры Украины и Швеции обсудили Nord Stream 2.
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