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Санкции США не остановят строительство Северного потока-2 — Лавров

Комментариев: 3
Лавров считает, что США продолжают разрушать отношения с Россией .
Сергей Лавров
Сергей Лавров
wikipedia.org

Санкции против Северного потока-2 и Турецкого потока, заложенные в новый военный бюджет США, не остановят их строительство. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров журналистам в Вашингтоне, сообщает Униан.

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Лавров считает, что администрация президента США Дональда Трампа продолжает разрушать отношения России и США.

“Дело, начатое администрацией Барака Обама, продолжается. Но мы привыкли к такому роду нападкам, знаем, как реагировать на них. Уверяю, что ни Северный поток-2, ни Турецкий поток не остановятся“, – сказал он. 

Стоит отметить, что санкции нацелены на блокировку газопровода Северный поток-2 из России в Германию. В США их включили в законопроект о национальной обороне.

Напомним, Премьер-министры Украины и Швеции обсудили Nord Stream 2.

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Теги: санкции, северный поток 2, Лавров, США
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Комментариев (3)
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KLISS    11.12.2019, 13:15
Оценка:  -1
KLISS
лошак воно і в африці лошак
гость  (аноним)  11.12.2019, 13:04
Оценка:  0
гость
Пинды хотят через оборонный бюджет(чтоб быстрее) сцанкции ввести против строителей СП-2, только уже поздно, поток практически готов, осталось около 100км прокладки, а на пусконаладку пинды никак не повлияют.Еще и немцы грозят против амеровского СПГ пошлины ввести в ответку.
гость  (аноним)  11.12.2019, 12:43
Оценка:  -2
гость
Перечитал несколько раз и нихyя не понял. Кто раздуплит о чем речь. Ну ваще ниxуя не отстреливаю
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