Наличный доллар упал ниже 23,5 гривен

Курс наличного доллара в покупке снизился на девять копеек - до 23,46 гривен. Официальный курс - 23,68.

Курс доллара в обменниках продолжает снижаться, сообщает BIN.ua.

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Так, в среду, 11 декабря, курс продажи наличного доллара понизился на 5,47 коп. до 23,7765 UAH/USD, курс покупки - на 9,11 коп. до 23,4648 UAH/USD.

Средний курс покупки евро понизился на 8,06 коп. до 25,9129 UAH/EUR, курс продажи понизился на 4,85 коп. до 26,3719 UAH/EUR.

Национальный банк установил на 11 декабря курс гривны на уровне 23,68 за доллар.

Напомним, в НБУ рассказали о преимуществах плавающего курса доллара.



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