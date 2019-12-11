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Кабмин предложил поднять прожиточный минимум вдвое

Комментариев: 4
Правительство одобрило соответствующий законопроект. Теперь окончательное решение о повышении прожиточного минимума за Верховной Радой.
Гончарук считает, что это позволит побороть бедность в Украине
Гончарук считает, что это позволит побороть бедность в Украине
пресс-служба Кабмина

Кабинет министров Украины одобрил законопроект, который позволяет повысить прожиточный минимум до 4200 гривен в месяц. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Telegram.

“Это позволит повысить доходы наименее обеспеченных граждан без автоматического увеличения ставок государственной пошлины, платежей, штрафов и других финансовых показателей. Это важный шаг борьбы с бедностью в Украине“, - заявил Гончарук.

Напомним, с 1 декабря в Украине увеличился прожиточный минимум.

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Теги: Рада, Верховная Рада, законопроект, Кабмин Украины, прожиточный минимум
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Noblesse_obliger    11.12.2019, 14:09
Оценка:  +2
Noblesse_obliger
Ну это же бред полный,а деньги они где возмут,напечатают,а цены как взлетят,ну дебилы мля!!!
Alexey62    11.12.2019, 13:51
Оценка:  +1
Alexey62
Значит мин. пенсия = 4200 грн. Или размер мин. пенсии отвязали от величины прож.минимума?
Иван    11.12.2019, 14:05
Оценка:  +1
Иван
Уже давно отвязали
Alexey62    11.12.2019, 14:29
Оценка:  0
Alexey62
Не отвязали - смотри ЗАКОН УКРАЇНИ "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", Стаття 28, ч.1
https://zakon.rada.gov.ua/la ws/show/1058-15#n491
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