Кабмин предложил поднять прожиточный минимум вдвое

Правительство одобрило соответствующий законопроект. Теперь окончательное решение о повышении прожиточного минимума за Верховной Радой.

Гончарук считает, что это позволит побороть бедность в Украине пресс-служба Кабмина

Кабинет министров Украины одобрил законопроект, который позволяет повысить прожиточный минимум до 4200 гривен в месяц. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Telegram.

“Это позволит повысить доходы наименее обеспеченных граждан без автоматического увеличения ставок государственной пошлины, платежей, штрафов и других финансовых показателей. Это важный шаг борьбы с бедностью в Украине“, - заявил Гончарук.

Напомним, с 1 декабря в Украине увеличился прожиточный минимум.

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