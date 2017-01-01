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СЕТАМ продал имущества на 3 млрд грн: Самые дорогие лоты

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Одним из самых дорогих лотов с наибольшим приростом цены стало "Евангелие" 1915 года.
На площадке электронных-аукционов OpenMarket за последний год было проведено 70 184 торгов
На площадке электронных-аукционов OpenMarket за последний год было проведено 70 184 торгов
depositphotos.com

Государственное предприятие “СЕТАМ“ продало имущества на 3 млрд грн в 2019 году. Об этом сообщили в пресс-службе ГП, пишет УНН.

“СЕТАМ в 2019 году продал имущества на 3 128 054 060 грн“, - отметили в ведомстве.

Стоит отметить, что на площадке электронных-аукционов OpenMarket за последний год было проведено 70 184 торгов, из которых 9 825 были успешными.

“Благодаря конкурентным аукционам дополнительно заработано 290 млн грн“, - добавили в ГП.

Больше всего лотов поступило от Государственной исполнительной службы. Среди категорий по продажам популярной стала недвижимость и транспорт.

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Топ-5 самых дорогих лотов:

  1. Заброшенный корпус №4 завода “Арсенал“ в городе Киев - 563 710 000 грн;
  2. Арестованный Херсонский нефтеперевалочный комплекс - 200 000 000 грн;
  3. Нежилые здания - 182 163 888 грн;
  4. Нежилой дом в городе Киев - 46 724 400 грн;
  5. Незавершенное строительство в городе Черновцы - 41 310 443 грн.

Стоиот отметить, что одним из самых дорогих лотов с наибольшим приростом цены в результате конкуренции между 14 участниками стало “Евангелие“ 1915 года выпуска. Цена продажи стала на 3292% больше стартовой.

Напомним, недавно злоумышленники пытались вывезти старинные монеты в Россию.

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Теги: аукцион, СЕТАМ, OpenMarket
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