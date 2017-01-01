Кабмин утвердил правила поставки горячей воды

Горячая вода должна быть не ниже 50 градусов.

Также в Кабмине определили порядок оплаты услуг и их предоставление depositphotos.com

Горячая вода должна подаваться потребителям не ниже 50 градусов Цельсия и не выше 75 градусов Цельсия. Это касается как коллективных потребителей, так и тех, кто имеет индивидуальные тепловые пункты. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

“Мы определили требования к качеству самой услуги - поставка горячей воды, а также установили единицы измерения за потребленное. Это позволит нашим гражданам требовать качественные услуги, а в случае их неполучения иметь право на перечисление стоимости“, - заявил Гончарук.

Также в Кабмине определили порядок оплаты услуг и их предоставление. Предусмотрено, что исполнитель услуги обеспечивает ее поставку с соответствующим уровнем безопасности, температуры и давления.

Напомним, Гончарук анонсировал новую программу энергоэффективности.

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