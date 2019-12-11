Премьер объяснил, как будут повышать прожиточный минимум

Правительство подготовило законопроект, который отвязывает зарплаты в Украине от прожиточного минимума.

Кабмин разработал законопроект, который отменяет влияние прожиточного минимума на заработную плату. Этот шаг позволит повысить прожиточный минимум в 2020 году. Об этом во время брифинга по итогам заседания правительства сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает УНН.

“Очень важная инициатива была подана Министерством социальной политики, это законопроект, который фактически меняет логику работы важного показателя как прожиточный минимум. Сейчас к этому показателю привязаны очень много сумм и платежей. Например, если ты на 200 грн. его поднимешь прожиточный минимум, это означало, что одновременно зарплата судей Верховного суда автоматом выросла бы на 5500“, - отметил Гончарук.

По его словам, такое количество показателей и различных сумм, привязанных к этому институту, что нормально оперировать ими государство не может.

“Смотрите, прожиточный минимум остается прожиточным минимумом. Сейчас просто к нему привязаны очень много разных историй, в том числе, например, зарплата судьи Верховного суда. Ты поднимаешь немного прожиточный минимум, и тебе стоит неадекватно денег. Вместо того, чтобы, когда ты хочешь защитить малообеспеченные семьи, ты одновременно выполняешь еще 100500 различных действий, которые ты не собирался выполнять“, - сказал премьер.

По его словам, это “значительно усложняет работу государства в направлении защиты малообеспеченных и делает фактически невозможным нормальное поднятия прожиточного минимума“.

“Первый шаг к этому - отремонтировать этот инструмент, сейчас он сломан, к нему привязаны все то, что привязано точно не должно быть. Поднимая прожиточный минимум на 200 грн сегодня, ты автоматически увеличиваешь очень серьезно большое количество других показателей“, - добавил Гончарук.

“Соответствующий законопроект уже подготовлен правительством. Это первый шаг для того, чтобы прожиточный минимум стал выше в следующем году. И мы этот законопроект вскоре представим в ВРУ и будем рассчитывать на то, что наши коллеги его поддержат“, - подытожил Гончарук.

Напомним, Кабмин утвердил правила поставки горячей воды.



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