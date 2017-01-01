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Эксперт рассказал о главной проблеме газовых переговоров

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Пока неясно, договорится ли Украина с Россией о подписании нового контракта на транзит газа через .
Эксперт убежден, что Россия никогда не согласится выплатить долг Украине официально.
Эксперт убежден, что Россия никогда не согласится выплатить долг Украине официально.
depositphotos.com

Основной камень преткновения в переговорах Украины и России по газовому вопросу – это форма конвертации результатов Стокгольмского арбитража. Об этом заявил экономический эксперт Алексей Кущ, пишет Сегодня.

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Эксперт убежден, что Россия никогда не согласится выплатить долг Украине официально. В то же время, Газпром готов погасить задолженность продуктом, то есть газом.

“Несколько миллиардов долларов, которые Украина должна получить по решению Стокгольмского арбитража, можно получить либо деньгами, либо газом. Но вопрос в том, что, на мой взгляд, Россия никогда не согласится на то, чтобы это прошло официально как выплата. Она готова дать 20-25%-ную скидку на газ на какое-то время, которая должна покрыть размер выигрыша Украины. А Украина при этом должна как бы отказаться от взыскания долга. В результате Россия сохранит лицо на международной арене, и другой вариант для нее неприемлем. Но насколько приемлема данная модель для Украины, сказать сложно. Я думаю, и Зеленский, и та команда, которая его окружает, пошли бы на это, но они прекрасно понимают токсичность данного варианта. Такое решение даст колоссальный карт-бланш в руки оппозиции“, – объясняет эксперт.

 

Напомним, в Нафтогазе рассказали о новом споре с Газпромом.

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Теги: газ, транзит газа через Украину, Украина и Россия
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