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Каким будет курс доллара в следующем году: Прогноз эксперта

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Аналитики считают, что гривна в начале года укрепится .
В первой половине 2020 года гривна укрепится и будет находится на уровне 22-23 гривен за доллар
В первой половине 2020 года гривна укрепится и будет находится на уровне 22-23 гривен за доллар
depositphotos.com

Курс гривны на конец 2020 года будет находиться на уровне 25-25,5 гривен за доллар. Такой прогноз дал руководитель подразделения по финансовому анализу корпораций ICU Александр Мартыненко , пишет Минфин.

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Если говорить за конец этого года, то эксперт считает, что курс гривны несколько ослабнет и вернется к отметке 24 грн.

Эксперт считает, что это может быть связано со снижением интереса нерезидентов к украинским государственным ценным бумагам.

В первой половине 2020 года, по словам Мартыненко, гривна укрепится и будет находится на уровне 22-23 гривен за доллар.

Это может быть связано с возобновлением инвестирования нерезидентов в ценные бумаги.

“Однако со второй половины 2020 года процесс снова может пойти в обратном направлении, и курс гривны снизится до диапазона 25-25,5 грн за доллар“, — считает Мартыненко.

Напомним, в НБУ рассказали о преимуществах плавающего курса доллара.

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Теги: курс доллара, укрепление гривны
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  11.12.2019, 17:53
Оценка:  +1
гость
Аналитеги )))
Слова этого же Мартыненко в июле этого года:
"к концу года гривня может ослабнуть до уровня 28,5 грн/долл".

Если кто не в курсе, то сейчас доллар уже по 23,55 продается в обычных обменках
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