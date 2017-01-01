Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Гончарук рассказал, сколько выделят средств на кредиты для бизнеса

Комментариев: 0
Сумма зависит от заявок, которые подадут желающие.
Алексей Гончарук
Алексей Гончарук
facebook.com

На программу кредитования микро- и малого бизнеса из государственного бюджета выделят минимум 5 млрд грн в 2020 году. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, пишет Сегодня.

Мы с НБУ совместно нашли возможность обеспечить Украино-немецкий фонд источниками финансирования, поэтому на начало года там будет достаточно средств, чтобы все желающие, которые отвечают критериям этой программы, получили средства. Эта сумма на протяжении года, возможно, будет меняться, но в настоящее время в нашем понимании 5 млрд грн за следующий год мы готовы как государство потратить“, – сказал Гончарук в ходе пресс-брифинга.

Также премьер акцентировал, что сумма зависит от заявок, которые подадут желающие получить кредит.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал 5% кредиты для бизнеса.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Гончарук, кредиты для бизнеса, предприниматели
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь