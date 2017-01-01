Гончарук рассказал, сколько выделят средств на кредиты для бизнеса

Сумма зависит от заявок, которые подадут желающие.

На программу кредитования микро- и малого бизнеса из государственного бюджета выделят минимум 5 млрд грн в 2020 году. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, пишет Сегодня.

“Мы с НБУ совместно нашли возможность обеспечить Украино-немецкий фонд источниками финансирования, поэтому на начало года там будет достаточно средств, чтобы все желающие, которые отвечают критериям этой программы, получили средства. Эта сумма на протяжении года, возможно, будет меняться, но в настоящее время в нашем понимании 5 млрд грн за следующий год мы готовы как государство потратить“, – сказал Гончарук в ходе пресс-брифинга.

Также премьер акцентировал, что сумма зависит от заявок, которые подадут желающие получить кредит.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал 5% кредиты для бизнеса.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram