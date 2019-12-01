Транзит газа через территорию Украины превысил 80 млрд кубов

С начала года Украина импортировала 14 млрд куб. м газа. Это на 38% больше прошлогоднего объема.

Объемы транспортировки газа по территории Украины из России в европейские страны и Молдову за январь-ноябрь 2019 года составили 81,5 млрд куб. м, что 2,3 млрд куб. м или на 3% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба Укртрансгаза в среду, 11 декабря.

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Отмечается, что за 11 месяцев в подземные газохранилища (ПХГ) закачано 13,1 млрд куб. м газа, что на 34% больше, чем за такой же период прошлого года. При этом отбор из ПХГ составил 6,2 млрд куб. м газа, что меньше на 26%.

На 1 декабря в ПХГ накоплено 20,7 млрд куб. м газа, что превышает аналогичный показатель за 2018 год на 29%.

Что касается импорта, то в Укртрансгазе отмечают, что уже в течение 1475 дней Украина не импортирует газ для своих нужд из России.

“За этот период объемы газа поступали исключительно из стран ЕС. С начала 2019 года в Украину импортировано 14 млрд куб. м“, – заявили в компании и добавили, что это на 38% больше прошлогоднего объема за 11 месяцев.

Поступление от добычи газа в ГТС на 1 декабря по сравнению с 2018 годом осталось на таком же уровне – 18,9 млрд куб. м.