Милованов рассказал, при каком условии гривна может укрепиться до 20 за доллар

Министр акцентировал, что падение курса положительно скажется на импортерах и жителях страны.

Чтобы курс гривни укрепился до 20 за доллар нужно как минимум 10 миллиардов долларов инвестиций, что является фантастическим сценарием. Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов для Deutsche Welle.

“Вряд ли. Я думаю, что это фантастика. У нас есть шутка “фантастика на четвертом этаже“, то есть в Министерстве экономики. Мы можем о таком фантазировать, но думаю, что 20 – это маловероятно. Если к нам придет очень много инвестиций… Мы рассматриваем два сценария – 3 и 6 миллиардов долларов инвестиций. Если к нам придет 10-20, то возможно, такой курс и будет“, - сказал Милованов.

Министр акцентировал, что рост курса будет положительным для экспортеров. В то же время падение курса положительно скажется на импортерах и жителях страны.

Напомним, эксперт рассказал, каким будет курс доллара в следующем году.

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