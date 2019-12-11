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Милованов рассказал, при каком условии гривна может укрепиться до 20 за доллар

Комментариев: 2
Министр акцентировал, что падение курса положительно скажется на импортерах и жителях страны.
Тимофей Милованов
Тимофей Милованов
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Чтобы курс гривни укрепился до 20 за доллар нужно как минимум 10 миллиардов долларов инвестиций, что является фантастическим сценарием. Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов для  Deutsche Welle. 

“Вряд ли. Я думаю, что это фантастика. У нас есть шутка “фантастика на четвертом этаже“, то есть в Министерстве экономики. Мы можем о таком фантазировать, но думаю, что 20 – это маловероятно. Если к нам придет очень много инвестиций… Мы рассматриваем два сценария – 3 и 6 миллиардов долларов инвестиций. Если к нам придет 10-20, то возможно, такой курс и будет“, - сказал Милованов.

Министр акцентировал, что рост курса будет положительным для экспортеров. В то же время падение курса положительно скажется на импортерах и жителях страны.

Напомним, эксперт рассказал, каким будет курс доллара в следующем году.

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Теги: Милованов, курс доллара
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  11.12.2019, 19:12
Оценка:  0
гость
This is a cheap New Year’s pussy. After all, under the tree, you need to fuck something up, and there you hold your pocket wider.
Meritus    11.12.2019, 18:29
Оценка:  +3
Meritus
Якщо всі бізнесюки переведуть сховані в офшорах кошти в українські банки, то в і 15 стане реальністю. Але, чи зможе Мило ванов щось їм креативне запропонувати? Дуже, дуже сумніваюсь.
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