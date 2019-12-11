Милованов рассказал, при каком условии гривна может укрепиться до 20 за доллар
Чтобы курс гривни укрепился до 20 за доллар нужно как минимум 10 миллиардов долларов инвестиций, что является фантастическим сценарием. Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов для Deutsche Welle.
“Вряд ли. Я думаю, что это фантастика. У нас есть шутка “фантастика на четвертом этаже“, то есть в Министерстве экономики. Мы можем о таком фантазировать, но думаю, что 20 – это маловероятно. Если к нам придет очень много инвестиций… Мы рассматриваем два сценария – 3 и 6 миллиардов долларов инвестиций. Если к нам придет 10-20, то возможно, такой курс и будет“, - сказал Милованов.
Министр акцентировал, что рост курса будет положительным для экспортеров. В то же время падение курса положительно скажется на импортерах и жителях страны.
Напомним, эксперт рассказал, каким будет курс доллара в следующем году.
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