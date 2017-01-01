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Курс валют: гривна продолжает расти

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Национальная валюта после дня затишья вновь вернулась к росту укрепившись сразу более, чем на восемь копеек.
НБУ вновь укрепил гривну
НБУ вновь укрепил гривну
depositphotos.com

Национальный банк Украины на четверг, 12 декабря, укрепил гривну на восемь копеек относительно доллара и почти на 10 относительно евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в среду, 11 декабря.

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НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне

– 100 долларов США – 2360,3546 гривны (-8,5657);

– 100 евро – 2614,0927 гривны (-9,9603).

В третий рабочий день недели курс доллара в продаже на межбанке снизился на 7 копеек до 23,57 гривен за доллар, курс в покупке до 23,54 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 26,14 гривен за евро.

Напомним, в НБУ рассказали о преимуществах плавающего курса доллара.

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