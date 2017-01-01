Курс валют: гривна продолжает расти

Национальная валюта после дня затишья вновь вернулась к росту укрепившись сразу более, чем на восемь копеек.

Национальный банк Украины на четверг, 12 декабря, укрепил гривну на восемь копеек относительно доллара и почти на 10 относительно евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в среду, 11 декабря.

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НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне

– 100 долларов США – 2360,3546 гривны (-8,5657);

– 100 евро – 2614,0927 гривны (-9,9603).

В третий рабочий день недели курс доллара в продаже на межбанке снизился на 7 копеек до 23,57 гривен за доллар, курс в покупке до 23,54 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 26,14 гривен за евро.

Напомним, в НБУ рассказали о преимуществах плавающего курса доллара.



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