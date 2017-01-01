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Федрезерв США сохранил базовую ставку

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Базовая процентная ставка сохранена на уровне 1,5-1,75% годовых. Дальнейшие решения будут приниматься на основе экономической ситуации.
ФРС США сохранил базовую ставку
ФРС США сохранил базовую ставку
wikipedia.org
Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,5-1,75% годовых, сообщает пресс-служба регулятора в среду, 11 декабря.
 
Данное решение ФРС приняла по итогам заседания. Решение совпало с прогнозом аналитиков.

Дальнейшие решения будут приниматься на основе уровня инфляции и безработицы и текущей экономической ситуации в целом.

Напомним, США увеличили транш военной помощи Украине.

США увеличили транш военной помощи Украине

Источник: http://finance.bigmir.net/news/103619-SShA-yvelichili-transh-voennoi-pomoshi-Ykraine
© Finance.bigmir.net

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Теги: ФРС, ФРС США, учетная ставка
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