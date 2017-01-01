Федрезерв США сохранил базовую ставку

Базовая процентная ставка сохранена на уровне 1,5-1,75% годовых. Дальнейшие решения будут приниматься на основе экономической ситуации.

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,5-1,75% годовых, сообщает пресс-служба регулятора в среду, 11 декабря.

Данное решение ФРС приняла по итогам заседания. Решение совпало с прогнозом аналитиков.



Дальнейшие решения будут приниматься на основе уровня инфляции и безработицы и текущей экономической ситуации в целом.