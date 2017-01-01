Федрезерв США сохранил базовую ставку
Базовая процентная ставка сохранена на уровне 1,5-1,75% годовых. Дальнейшие решения будут приниматься на основе экономической ситуации.
Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,5-1,75% годовых, сообщает пресс-служба регулятора в среду, 11 декабря.
Данное решение ФРС приняла по итогам заседания. Решение совпало с прогнозом аналитиков.
Дальнейшие решения будут приниматься на основе уровня инфляции и безработицы и текущей экономической ситуации в целом.
Дальнейшие решения будут приниматься на основе уровня инфляции и безработицы и текущей экономической ситуации в целом.
Напомним, США увеличили транш военной помощи Украине.
США увеличили транш военной помощи Украине
Источник: http://finance.bigmir.net/news/103619-SShA-yvelichili-transh-voennoi-pomoshi-Ykraine
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Источник: http://finance.bigmir.net/news/103619-SShA-yvelichili-transh-voennoi-pomoshi-Ykraine
© Finance.bigmir.net
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