Когда начинать совершать покупки для новогоднего стола — эксперт

Экономист рассказал, вырастут ли цены на продукты перед Новым годом.

Новогодние праздники приближаются, а это значит, что пора обдумывать все детали будущего праздника. Когда лучше всего начать закупать продукты для новогоднего стола, рассказывают журналисты ТСН.

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Оказалось, что украинцы не привыкли покупать продукты заранее. Как правило, покупают все за несколько дней до Нового года.

Экономист Олег Пендзин говорит, что сегодня в Украине нет никакого дефицита продуктов и цена ближе к праздникам существенно меняться не будет — поднимется максимум на 3-4%.

Но чего точно не избежать украинцам в преддверии Нового года, так это очереди. Поэтому, если в вашем новогоднем списке есть продукты, которые за пару недель не испортятся, лучше купить их сейчас. Копченые колбасы, консервация, соленья, алкоголь — точно смогут дождаться новогодних праздников.

Напомним, в Испании установили самую дорогую елку в мире.

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