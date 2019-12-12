Как украинцы могут экономить на электричестве
Поставщик электроэнергии дал несколько советов, которые помогут уменьшить сумму в платежках.
Зимой украинцы потребляют в 1,5 раза больше электроэнергии, чем в летнее время. В связи с этим поставщик электроэнергии Yasno дал ряд советов, как граждане могут экономить на платежках.
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Что нужно делать, чтобы не платить лишнее:
- Убедитесь, что на окнах и дверях нет щелей, замените резиновые уплотнители, отрегулируйте фурнитуру - это позволит уменьшить теплопотери;
- Убедитесь, что выключатели и розетки плотно прилегают к стенам, а отверстия для кондиционеров герметично закрыты и не создают сквозняков;
- Используйте электрообогреватели с учетом площади отапливаемого помещения;
- Отдавайте предпочтение более эффективным обогревателям: конвекторным, керамическим и инфракрасным вместо масляных и тепловентиляторов (они тратят больше электричества);
- Позаботьтесь, чтобы холодильник стоял подальше от радиаторных батарей, стояков отопления и электрообогревателей;
- Зимой световой день короче, поэтому электроосвещением люди пользуются чаще. Замените обычные лампы накаливания на LED-лампы, которые потребляют до 10 раз меньше электроэнергии;
- Выключайте свет, покидая помещение;
- Установите двухзонный счетчик, который позволит платить вдвое меньше за электроэнергию, потребляемую с 23:00 до 07:00;
- Установите смарт-розетки. Они помогут программировать включение/выключение энергоемких приборов.
Напомним, Кабмин утвердил правила поставки горячей воды.
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