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Как украинцы могут экономить на электричестве

Комментариев: 2
Поставщик электроэнергии дал несколько советов, которые помогут уменьшить сумму в платежках.
Зимой украинцы потребляют в 1,5 раза больше электроэнергии
Зимой украинцы потребляют в 1,5 раза больше электроэнергии
depositphotos.com

Зимой украинцы потребляют в 1,5 раза больше электроэнергии, чем в летнее время. В связи с этим поставщик электроэнергии Yasno дал ряд советов, как граждане могут экономить на платежках.

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Что нужно делать, чтобы не платить лишнее:

 

  1. Убедитесь, что на окнах и дверях нет щелей, замените резиновые уплотнители, отрегулируйте фурнитуру - это позволит уменьшить теплопотери;
     
  2. Убедитесь, что выключатели и розетки плотно прилегают к стенам, а отверстия для кондиционеров герметично закрыты и не создают сквозняков;
     
  3. Используйте электрообогреватели с учетом площади отапливаемого помещения;
     
  4. Отдавайте предпочтение более эффективным обогревателям: конвекторным, керамическим и инфракрасным вместо масляных и тепловентиляторов (они тратят больше электричества);
     
  5. Позаботьтесь, чтобы холодильник стоял подальше от радиаторных батарей, стояков отопления и электрообогревателей;
     
  6. Зимой световой день короче, поэтому электроосвещением люди пользуются чаще. Замените обычные лампы накаливания на LED-лампы, которые потребляют до 10 раз меньше электроэнергии;
     
  7. Выключайте свет, покидая помещение;
     
  8. Установите двухзонный счетчик, который позволит платить вдвое меньше за электроэнергию, потребляемую с 23:00 до 07:00;
     
  9. Установите смарт-розетки. Они помогут программировать включение/выключение энергоемких приборов.

Напомним, Кабмин утвердил правила поставки горячей воды.

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Теги: коммунальные платежи, электроенергия, тарифы на коммуналку
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Комментариев (2)
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wahmurkadurnaya    12.12.2019, 11:48
Оценка:  +1
wahmurkadurnaya
Нєлох актуалізував навіть цю тему.
wahmurkadurnaya    12.12.2019, 11:46
Оценка:  +1
wahmurkadurnaya
Коли ж вже почнуть вводити зе-тарихви?
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