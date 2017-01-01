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В Украине подешевела социальная продуктовая корзина

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Больше всего подорожали яйца, молоко и батон.
Социальная продуктовая корзина в ноябре подешевела на 0,1%
Социальная продуктовая корзина в ноябре подешевела на 0,1%
depositphotos.com

Социальная продуктовая корзина в ноябре подешевела на 0,1%, или на 1,7 грн – с 1306,1 грн до 1304,4 грн. Такие данные по результатам мониторинга Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей представил глава ассоциации Алексей Дорошенко в Facebook. 

А, по данным Госстата, наоборот цены выросли на 0,1%... Государственные данные значительно больше по объему, и в данные за ноябрь попадает еще часть мониторинга за октябрь этого года“, – написал он.

Больше всего в ноябре подешевели: яблоки — на 2,9%, сахар – на 2,3%, куриное филе – на 1,8%.

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А подорожали больше всего яйца (на 2,2%), молоко (на 2%) и батон (на 1,4%).

Дорошенко отметил, что среди фруктов и овощей на 2% подорожали свекла и морковь, а подешевели яблоки (-2,9%) и лук (-1%).

Декабрь по нашим ожиданиям не принесет никаких изменений. Цены на продукты, товары и цены будут расти, но благодаря дальнейшему укреплению гривны и другим факторам в общем итоге это будет в рамках 0,2-0,4%“, – заключил Дорошенко.

Напомним, стало известно, что будет с ценами на гречку и хлеб в следующем году.

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Теги: цены на продукты, продуктовая корзина
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