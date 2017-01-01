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В Украине изменится процедура закупки “пакетов малыша”

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В Минсоцполитики рассказали, что в будущем пересмотрят содержание “пакетов малыша”.
Содержание “пакета” будет пересмотрено в будущем “при необходимости”
Содержание “пакета” будет пересмотрено в будущем “при необходимости”
depositphotos.com

В 2020 году “пакеты малыша” будут закупать и обеспечивать доставку в регионы Центр госзакупок при ProZorro. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцполитики, пишет УНН.

“В октябре текущего года постановлением Кабинета министров было создано госучреждение – Центр госзакупок при ProZorro, с которым Минсоцполитики заключает договор на закупку “пакетов малыша” в 2020 году”, – отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что планируют провести два тендера: на закупку, собственно, “пакетов малыша”, а также на логистику.

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Также в ведомстве отметили, что содержание “пакета” будет пересмотрено в будущем “при необходимости” специалистами, а стоимость его останется неизменной.

Напомним, в Украине взлетели продажи детских автокресел.

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Теги: пакет малыша, помощь при рождении ребенка, минсоцполитики
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