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Порты Украины нарастили объемы перевалки грузов до рекорда

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Львиная доля перевалки – это продукция агропромышленного комплекса и добывающей промышленности.
В Украине второй год подряд растут контейнерные перевозки
В Украине второй год подряд растут контейнерные перевозки
depositphotos.com

Перевалка грузов в морских портах Украины рекордно выросла и впервые за последние 10 лет достигла отметки в 150 млн. Именно такой объем был до мирового финансового кризиса в 2008 году, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facebook в четверг, 12 декабря.

“Три четверти (75%) из этого объема составляет экспорт продукции украинских предприятий. Импорт – 16%. Транзит 7%. Львиная доля перевалки – это продукция агропромышленного комплекса – 41%, а также добывающей промышленности – 23% (руда)“, – написал Криклий.

Министр отметил, что рекордный объем перевалки – это не только достижения производителей, перевозчиков, стивидоров и портовиков – а новый вызов для всей отрасли.

“Транспортная инфраструктура должна быть готова справляться с новыми нагрузками и мы уже сейчас видим узкие места в логистике и работаем над их устранением“, – добавил он.

Напомним, в Украине заработала новая Государственная таможня.

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Теги: транспорт, экспорт, Импорт, грузоперевозки, груз, порт, порты, Мининфраструктуры
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