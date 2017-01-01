Порты Украины нарастили объемы перевалки грузов до рекорда

Львиная доля перевалки – это продукция агропромышленного комплекса и добывающей промышленности.

В Украине второй год подряд растут контейнерные перевозки depositphotos.com

Перевалка грузов в морских портах Украины рекордно выросла и впервые за последние 10 лет достигла отметки в 150 млн. Именно такой объем был до мирового финансового кризиса в 2008 году, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facebook в четверг, 12 декабря.

“Три четверти (75%) из этого объема составляет экспорт продукции украинских предприятий. Импорт – 16%. Транзит 7%. Львиная доля перевалки – это продукция агропромышленного комплекса – 41%, а также добывающей промышленности – 23% (руда)“, – написал Криклий.

Министр отметил, что рекордный объем перевалки – это не только достижения производителей, перевозчиков, стивидоров и портовиков – а новый вызов для всей отрасли.

“Транспортная инфраструктура должна быть готова справляться с новыми нагрузками и мы уже сейчас видим узкие места в логистике и работаем над их устранением“, – добавил он.

Напомним, в Украине заработала новая Государственная таможня.



Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram