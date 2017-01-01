Эксперт прокомментировал рост прожиточного минимума в Украине

Экономист считает, что прожиточный минимум в следующем году не поднимут.

Кабинет министров Украины сможет существенно увеличить прожиточный минимум не ранее 2021 года. Об этом заявил экономист Илья Несходовский, комментируя планы премьер-министра Алексея Гончарука удвоить прожиточный минимум – до 4200 грн, пишет Obozrevatel.

“Увеличить они не смогут, потому что уже заложен показатель в государственном бюджете. Он рассчитан и определен, там будет рост три раза, но не втрое. Рост будет минимальным, всего на несколько процентов. Это предусмотрено“, – отметил Несходовский.

Экономист отметил, что президент уже подписал закон о госбюджете на следующий год и пересматривать его уже не будут. Это означает, что в следующем году прожиточный минимум не изменится.

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Более того, в Украине размер многих выплат привязан к прожиточному минимуму. Например, пенсии не могут быть меньше, чем установленный прожиточный минимум, при увеличении которого должны вырасти и пенсии. На это денег в бюджете на следующий год не предусмотрено.

Напомним, премьер объяснил, как будут повышать прожиточный минимум.

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