В Нацбанке объяснили, почему в этом году не будет соглашения с МВФ

Многие условия МВФ, которые предваряют заключение договоренности о новой программе, были выполнены со стороны Украины, отметил Яков Смолий.

До конца 2019 года Украина и МВФ не подпишут соглашение о новое кредитной программе. Нацбанк ожидает, что решение будет принято в первом квартале 2020 года. Об этом на брифинге сказал глава Национального банка Украины Яков Смолий, сообщает Интерфакс-Украина в четверг, 12 декабря.

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В частности, у него спросили, ожидает ли НБУ подписания новой программы с МВФ.

“Мы не ожидаем в этом году решения о подписании программы. Этого не будет. Но, согласно графику, когда может состояться заседание, это может быть в первом квартале следующего года“, – сказал Смолий.

Он также отметил, что многие условия МВФ, которые предваряют заключение договоренности о новой программе, были выполнены со стороны Украины.

“Остались незначительные технические моменты. Я бы очертил несколько из них – это принятие закона о невозможности возврата банков на рынок, если они находятся на стадии ликвидации в Фонд гарантирования вкладов физических лиц... Второе – создание единых юрлиц налоговой и таможенной службы, эти законопроекты внесены Кабмином в Верховную Раду. А также вопросы, которые плодотворно обсуждались – это законопроект об обороте земель сельского назначения“, – пояснил Смолий.

Напомним, в МВФ назвали основы успеха для Украины.



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