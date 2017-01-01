Цель по инфляции достигнута - Смолий

Центробанк рассчитывает, что по итогам текущего года инфляция в Украине будет соответствовать прогнозу.

Смолий констатировал рекордное с 2014 года замедление инфляции пресс-служба НБУ

По итогам года инфляция снизится до 5% плюс-минус 1%, как и прогнозировал Национальный банк. Об этом в четверг, 12 декабря, сообщил глава центробанка Яков Смолий, пишет РБК-Украина.

Он напомнил, что по итогам ноября инфляция составила 5,1%.

“То есть можно говорить, что цель по инфляции достигнута“, - сказал Смолий.

Напомним, Нацбанк ускорил снижение учетной ставки.



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