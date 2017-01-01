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Цель по инфляции достигнута - Смолий

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Центробанк рассчитывает, что по итогам текущего года инфляция в Украине будет соответствовать прогнозу.
Смолий констатировал рекордное с 2014 года замедление инфляции
Смолий констатировал рекордное с 2014 года замедление инфляции
пресс-служба НБУ

По итогам года инфляция снизится до 5% плюс-минус 1%, как и прогнозировал Национальный банк. Об этом в четверг, 12 декабря, сообщил глава центробанка Яков Смолий, пишет РБК-Украина.

Он напомнил, что по итогам ноября инфляция составила 5,1%.

“То есть можно говорить, что цель по инфляции достигнута“, - сказал Смолий.

Напомним, Нацбанк ускорил снижение учетной ставки.

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Теги: инфляция, НБУ, учетная ставка, Яков Смолий
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