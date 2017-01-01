Частные вузы смогут претендовать на госфинансирование

Вузы будут финансировать через три бюджетные программы.

Вузы будут финансировать через три бюджетные программы depositphotos.com

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №2170, который кроме всего прочего, предполагает, что вузы будут финансировать через три бюджетные программы, об этом пишет Сегодня.

Фонд общего финансирования высших учебных заведений.

“Эффективная формула распределения бюджетных средств является важным фактором успеха университета. Впрочем, стоит понимать, что формула может быть эффективна лишь при наличии средств, которые будут распределяться по этой формуле. Наличие необходимых средств больше зависит от общих доходов госбюджета и от состояния экономики, чем от записей о тех или иных расходах в Законе о высшем образовании“, – отмечает Владимир Бахрушин, член Национальной команды экспертов реформирования высшего образования.

Фонд развития высшего образования.

Чтобы получить средства из этого фонда, вузу необходимо будет принять участие в конкурсе.

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Деньги отсюда будут идти на развитие инфраструктуры высших учебных заведений; на поддержку научных журналов с международным признанием, на инновационные программы, совместные проекты вузов и научных учреждений.

Фонд социальной поддержки в системе высшего образования.

Из этого фонда будут выплачиваться стипендии и другая соцподдержка, которая гарантируется государством.

При этом все вузы станут общественными институциями. Это даст университетам право самостоятельно распоряжаться финансами, определять систему оплаты работы, формировать штатные расписания. Также это должно расширить автономию и свободу вузов для развития. К слову, частные учебные заведения тоже смогут получать госфинансирование, если будут работать в форме общественных институций.

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