Министр юстиции высказал недовольство из-за своей зарплаты

Чиновник хотел бы получать не менее 80 000 грн.

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что его не устраивает зарплата и он не исключает переход на другую работу. Об этом чиновник сообщил в интервью Украинской правде.

“У меня примерно 17 000 гривен, даже немного меньше. У заместителей тоже где-то в том районе. Но это без премий. Должность заместителя министра – это определенный репутационный престиж. Нужно искать амбициозных людей, которые хотят себе создать репутацию, людей, для которых это важно. Поэтому он не будет брать взяток, потому что это полностью противоречит идее попадания во власть. Это мотиватор. И, фактически, мой единственный надежный мотиватор в кадровом подборе“, – пояснил Малюська.

Чиновник рассказал, что правительство обещало повысить зарплаты министрам и их заместителям.

“Потому что когда у меня закончатся деньги, я уйду. А они у меня закончатся. На год с момента назначения мне хватит, и то под вопросом. А дальше – нет. Поэтому мы точно примем решение о повышении заработных плат. Я подозреваю, что это произойдет очень быстро“, – рассказал Малюська.

Следует отметить, что в ноябре многим министрам начислили надбавки — министр получил 29 000 грн. Но Малюська говорит, что этого не хватает, чтобы прокормить 4 детей.

“Если зарплата не повысится хотя бы до 80 000 – надолго меня не хватит. Четверо детей, это требует средств“, – отметил министр.

Напомним, ранее министр экономики Тимофей Милованов рассказал о своей зарплате.

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