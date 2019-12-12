Укрепление гривны положительно влияет на экономику Украины - НБУ

Также в Нацбанке считают, что ревальвация гривны соответствует изменениям, которые происходят на валютном рынке и фундаментальным параметрам украинской экономики.

В Нацбанке считают, что укрепление гривны положительно влияет на экономику Украины. Об этом заявил заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб во время брифинга 12 декабря, пишет Минфин.

“Сейчас мы видим ряд позитивных факторов, которые преобладают над негативными“, — отметил Сологуб.

По его словам, ревальвация гривны соответствует изменениям, которые происходят на валютном рынке и фундаментальным параметрам украинской экономики.

“Это движение не раз наблюдалось в других странах, которые мы ставим себе в пример“, — подчеркнул Сологуб.

Среди положительных последствий ревальвации гривны:

Снижение инфляции

Снижение соотношения государственного долга к ВВП

Увеличение заработной платы в долларовом эквиваленте

Уменьшение долларизации экономики

Возможность удешевления кредитов

Сологуб также отметил, что снижение инфляции является следствием ситуации на валютном рынке.

Также представитель НБУ сказал, что ревальвация гривны связана с необходимостью обеспечить дешевое кредитование экономики.

“Когда нам говорят о том, что нам нужны дешевые кредиты, но не нравится ревальвация гривны, то эти вещи связаны. Невозможно иметь дешевые кредиты, когда у вас национальная валюта постоянно обесценивается и это вызывает инфляцию“, — говорит Дмитрий Сологуб.

Напомним, Нацбанк ускорил снижение учетной ставки.

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