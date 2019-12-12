Депутаты приняли закон об уменьшении давления на бизнес
Депутаты приняли закон об уменьшении давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора. Об этом свидетельствует информация на сайте ведомства.
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Предполагается, что закон поможет снизить коррупционные риски при проверках бизнеса, а также усилит защиту потребителей.
Закон, в частности, предлагает присылать субъекту хозяйствования постановление о наложении штрафа в срок до 16 дней после проведения проверки.
Планируется также, что за формальные (несущественные) нарушения бизнес будут наказывать по принципу невыполнения требований органов рыночного надзора по устранению нарушений, а не за сами нарушения.
Планируют также увеличить размеры штрафов для субъектов хозяйствования.
Стоит также отметить, что за недопущение к проведению проверок и невыполнение законных требований лиц, осуществляющих проверку, на бизнесменов будут накладывать штрафные санкции.
Напомним, Гончарук рассказал, сколько выделят средств на кредиты для бизнеса.
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