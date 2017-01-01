Сколько денег трудовые мигранты перевели в Украину в этому году

До конца года сумма значительно увеличится.

Трудовые мигранты за 10 месяцев 2019 года отправили в Украину 9,7 миллиарда долларов. Об этом сообщил заместитель председателя Нацбанка Дмитрий Сологуб во время представления решения регулятора по снижению учетной ставки.

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При этом в НБУ ожидают существенного увеличения поступлений до конца год.

Дмитрий Сологуб считает, что сумма увеличится почли на два миллиарда.

“Это почти как в прошлом году: тогда было на 7% ниже. К концу года мы ожидаем 11,5 миллиарда долларов“, – заявил Сологуб, отметив, что такая тенденция свидетельствует о замедлении темпов миграции из Украины.

Напомним, в Нацбанке объяснили, почему в этом году не будет соглашения с МВФ.



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