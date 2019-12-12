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В ГУАМ может появиться зона свободной торговли — Гончарук

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В Украине проходит саммит премьер-министров стран ГУАМ: Молдовы, Украины, Азербайджана и Грузии.
Алексей Гончарук
Алексей Гончарук
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В будущем может быть создана зона свободной торговли в рамках ГУАМ. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время встречи с молдавским коллегой Ионом Кику в Киеве, сообщает Экономическая правда.

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12 декабря в Украине проходит саммит премьер-министров стран ГУАМ (Организации за демократию и экономическое развитие): Молдовы, Украины, Азербайджана и Грузии.

“Нашей общей целью для усиления экономического сотрудничества в рамках ГУАМ является практическая реализация зоны свободной торговли для государств-членов“, - заявил Гончарук.

Во время встречи чиновники также обсудили поставки природного газа и его транзита после 31 декабря 2019 года.

Также премьер-министр поговорили о либерализации автомобильного и воздушного транспортного сообщения и расширение совместного контроля на границе.

Напомним, Гончарук рассказал, сколько выделят средств на кредиты для бизнеса.

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Теги: Гончарук, ГУАМ, зона свободной торговли
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caze22    12.12.2019, 19:34
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