В ПХГ Украины осталось менее 20 млрд кубов газа

В Украину за сутки поступило из Европы около 3,5 млн кубометров газа. Основной объем был получен из Словакии.

Запасы в ПХГ Украины уменьшаются каждый день facebook.com

Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 11 декабря уменьшился до 19,971 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют оперативные данные Укртрансгаза в пятницу, 13 декабря.

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За прошедшие сутки газ в ПХГ Украины газ не закачивался. Вместе с тем из хранилищ было отобрано 64,75 млн кубометров газа.

Также указано, что в Украину за сутки поступило лишь 3,469 млн кубов газа: из Словакии – 2,927 млн куб. м, из Польши – 542 тыс. куб. м, из Венгрии газ не поступал вообще. При этом собственная добыча газа за сутки составила 56,5 млн куб. м газа.

Напомним, Нафтогаз обещает помочь Молдове с газом.



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