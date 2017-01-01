Украинцам рассказали, как экономить на потреблении тепла

Достаточно следовать нескольким правилам, чтобы экономить на коммуналке.

Чтобы сэкономить на потреблении тепла и электроэнергии, достаточно соблюдать несколько простых правил depositphotos.com

С первыми морозами украинцам начинают приходить немалые суммы за коммунальные услуги. При этом далеко не в каждом доме температура является комфортной. Все из-за того, что обогреваем мы не только лишь свое жилище — до 15% тепла уходит из помещения через окна. Как сделать, чтобы и в доме было тепло, и при этом не пришлось платить огромные суммы за коммуналку, сообщает ТСН.

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Чтобы сэкономить на потреблении тепла и электроэнергии, достаточно соблюдать несколько простых правил.

На 50% уменьшить теплоотдачу помогут жалюзи или рулонные шторы на окнах.



Не закрывайте батареи обычными шторами и ткани — они забирают до 20% тепла.



Используйте энергосберегающие лампы — они помогут сэкономить около 75% электроэнергии.



Поставьте двухзонный счетчик — за электричество, потраченное в ночное время, вы заплатите вдвое меньше.



Используйте экономные обогреватели — конвекторы, инфракрасные, керамические обогреватели вместо маслянных.

Напомним, Кабмин утвердил правила поставки горячей воды.

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