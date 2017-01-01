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Украинцам рассказали, как экономить на потреблении тепла

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Достаточно следовать нескольким правилам, чтобы экономить на коммуналке.
Чтобы сэкономить на потреблении тепла и электроэнергии, достаточно соблюдать несколько простых правил
Чтобы сэкономить на потреблении тепла и электроэнергии, достаточно соблюдать несколько простых правил
depositphotos.com

С первыми морозами украинцам начинают приходить немалые суммы за коммунальные услуги. При этом далеко не в каждом доме температура является комфортной. Все из-за того, что обогреваем мы не только лишь свое жилище — до 15% тепла уходит из помещения через окна. Как сделать, чтобы и в доме было тепло, и при этом не пришлось платить огромные суммы за коммуналку, сообщает ТСН.

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Чтобы сэкономить на потреблении тепла и электроэнергии, достаточно соблюдать несколько простых правил.

  • На 50% уменьшить теплоотдачу помогут жалюзи или рулонные шторы на окнах.
     
  • Не закрывайте батареи обычными шторами и ткани — они забирают до 20% тепла.
     
  • Используйте энергосберегающие лампы — они помогут сэкономить около 75% электроэнергии.
     
  • Поставьте двухзонный счетчик — за электричество, потраченное в ночное время, вы заплатите вдвое меньше.
     
  • Используйте экономные обогреватели — конвекторы, инфракрасные, керамические обогреватели вместо маслянных.

 

Напомним, Кабмин утвердил правила поставки горячей воды.

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Теги: коммунальные платежи, экономия на коммунальных, счета за свет
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