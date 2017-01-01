Евросоюз продолжил экономические санкции против России

Ограничения будут действовать еще полгода.

Евросоюз решил продолжить экономические санкции против России еще на полгода. Об этом заявил пресс-секретарь главы Европейского совета Шарль Мишель, сообщает ТСН.

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Шарль Мишель сказал, что такое решение было принято по итогам встречи в “нормандском формате“ в Париже 9 декабря. Лидеры ЕС в очередной раз выразили поддержку территориальной целостности и государственного суверенитета Украины.

Санкции наложили на банковский, финансовый и энергетический секторы российской экономики. Официально ограничения оформят уже на следующей неделе.

Решение Совета ЕС вступит в силу после опубликования в официальном журнале ЕС.

Напомним, Кабмин продлил санкции против российских товаров.

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