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Евросоюз продолжил экономические санкции против России

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Ограничения будут действовать еще полгода.
Евросоюз решил продолжить экономические санкции против России
Евросоюз решил продолжить экономические санкции против России
depositphotos.com

Евросоюз решил продолжить экономические санкции против России еще на полгода. Об этом заявил пресс-секретарь главы Европейского совета Шарль Мишель, сообщает ТСН.

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Шарль Мишель сказал, что такое решение было принято по итогам встречи в “нормандском формате“ в Париже 9 декабря. Лидеры ЕС в очередной раз выразили поддержку территориальной целостности и государственного суверенитета Украины.

Санкции наложили на банковский, финансовый и энергетический секторы российской экономики. Официально ограничения оформят уже на следующей неделе.

Решение Совета ЕС вступит в силу после опубликования в официальном журнале ЕС.

Напомним, Кабмин продлил санкции против российских товаров.

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