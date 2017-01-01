Нацбанк объяснил резкое замедление инфляции

Замедлению роста цен способствовали укрепление гривны, низкие мировые цены на энергоресурсы.

Инфляция замедлилась до минимума с 2014 года Пресс-центр НБУ

Замедление инфляции в ноябре до 0,1% за месяц превзошло прогноз Национального банка, сообщает пресс-служба регулятора в пятницу, 13 декабря.

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Как отметили в НБУ, замедлению роста способствовали укрепление гривны, низкие мировые цены на энергоресурсы, расширение предложения отдельных продуктов питания.

В частности, более крепкий курс гривны обусловил более быстрое снижение базовой инфляции, удешевление энергоносителей и целого ряда товаров со значительной долей импорта. Эти факторы нивелировали давление на инфляцию со стороны потребительского спроса и слабого урожая отдельных овощей.

В результате инфляция вошла в целевой диапазон 5% ± 1.п.п и вплотную приблизилась к среднесрочной цели 5%, установленной на конец 2019 года.

“Учитывая фактические показатели инфляции и ценовые тенденции, согласно ожиданиям НБУ, инфляция на конец года будет существенно ниже прогноза (6,3%) и с высокой вероятностью останется в пределах целевого диапазона (5% ± 1.п.)“, - говорится в сообщении.

Напомним, в Нацбанке объяснили, почему в этом году не будет соглашения с МВФ.



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