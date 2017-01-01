В какой валюте украинцы хранят свои сбережения
Валютой, пользующейся наибольшим доверием у граждан Украины, по-прежнему остается американский доллар. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного с 25 октября по 5 ноября 2019 года компанией Research & Branding Group.
Читай также: Нацбанк ускорил снижение учетной ставки
Украинцы хранят свои сбережения в:
долларах – 37%;
евро – 21%;
гривне – 12%.
16% опрошенных заявили, что не доверяют вообще ни одной валюте, 13% с ответом не определись.
Читай также: Цель по инфляции достигнута - Смолий
За год доллар немного утратил доверие жителей Украины, а доверие к евро, наоборот, возросло. При этом, по данным соцопроса, с ноября 2018 года отношение украинцев к гривне не изменилось.
Более 30% опрошенных украинцев считают, что текущий курс национальной валюты по отношению к доллару и евро занижен. Мнения граждан распределились так:
курс соответствует валютному рынку – 23%;
существенно занижен – 16%;
немного занижен – 17%;
немного завышен – 9%;
значительно завышен – 5%;
затруднились ответить – 29%.
Напомним, в НБУ сообщили, что укрепление гривны положительно влияет на экономику Украины.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram
Полная версия правил