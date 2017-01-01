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В какой валюте украинцы хранят свои сбережения

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16% опрошенных заявили, что не доверяют вообще ни одной валюте.
37% украинцев хранят свои сбережения в долларах
37% украинцев хранят свои сбережения в долларах
depositphotos.com

Валютой, пользующейся наибольшим доверием у граждан Украины, по-прежнему остается американский доллар. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного с 25 октября по 5 ноября 2019 года компанией Research & Branding Group.

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Украинцы хранят свои сбережения в:

  • долларах – 37%;

  • евро – 21%;

  • гривне – 12%.

Чаще всего украинцы предпочитают хранить накопленные деньги в долларах
Чаще всего украинцы предпочитают хранить накопленные деньги в долларах
rb.com.ua

16% опрошенных заявили, что не доверяют вообще ни одной валюте, 13% с ответом не определись.

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За год доллар немного утратил доверие жителей Украины, а доверие к евро, наоборот, возросло. При этом, по данным соцопроса, с ноября 2018 года отношение украинцев к гривне не изменилось.

Более 30% опрошенных украинцев считают, что текущий курс национальной валюты по отношению к доллару и евро занижен. Мнения граждан распределились так:

  • курс соответствует валютному рынку – 23%;

  • существенно занижен – 16%;

  • немного занижен – 17%;

  • немного завышен – 9%;

  • значительно завышен – 5%;

  • затруднились ответить – 29%.

Более 30% опрошенных украинцев считают, что текущий курс национальной валюты по отношению к доллару и евро занижен
Более 30% опрошенных украинцев считают, что текущий курс национальной валюты по отношению к доллару и евро занижен
rb.com.ua
 

Напомним, в НБУ сообщили, что укрепление гривны положительно влияет на экономику Украины.

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Теги: курс доллара, курс валют, сбережения
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