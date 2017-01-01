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Платим больше, зарабатывая меньше: Жизнь в Киеве дороже, чем в Тбилиси

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Потребительская корзина в Грузии в несколько раз дешевле, чем в Украине.
Стоимость потребительской корзины в Киеве на 40% выше, чем в Тбилиси
Стоимость потребительской корзины в Киеве на 40% выше, чем в Тбилиси
depositphotos.com

Стоимость потребительской корзины в Киеве на 40% выше, чем такого же набора продуктов и услуг в Тбилиси. Об этом сообщил в Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

Стоит отметить, что жители Грузии в среднем зарабатывают больше, чем украинцы.

“В стоимость потребительской корзины входят расходы на товары и услуги для семьи из 4-х человек – аренда, коммунальные услуги, проезд, питание, покупка одежды, детский сад, 1 пачка сигарет в день на семью и многое другое“, – написал Компаниец.

Жители Грузии в среднем зарабатывают больше, чем украинцы
Жители Грузии в среднем зарабатывают больше, чем украинцы
facebook.com

Напомним, стало известно, что будет с ценами на гречку и хлеб в следующем году.

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Теги: потребительская корзина, рост цен, цены на продукты в киеве
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