Платим больше, зарабатывая меньше: Жизнь в Киеве дороже, чем в Тбилиси

Потребительская корзина в Грузии в несколько раз дешевле, чем в Украине.

Стоимость потребительской корзины в Киеве на 40% выше, чем в Тбилиси depositphotos.com

Стоимость потребительской корзины в Киеве на 40% выше, чем такого же набора продуктов и услуг в Тбилиси. Об этом сообщил в Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

Стоит отметить, что жители Грузии в среднем зарабатывают больше, чем украинцы.

“В стоимость потребительской корзины входят расходы на товары и услуги для семьи из 4-х человек – аренда, коммунальные услуги, проезд, питание, покупка одежды, детский сад, 1 пачка сигарет в день на семью и многое другое“, – написал Компаниец.

Жители Грузии в среднем зарабатывают больше, чем украинцы facebook.com

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