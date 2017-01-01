Платим больше, зарабатывая меньше: Жизнь в Киеве дороже, чем в Тбилиси
Потребительская корзина в Грузии в несколько раз дешевле, чем в Украине.
Стоимость потребительской корзины в Киеве на 40% выше, чем такого же набора продуктов и услуг в Тбилиси. Об этом сообщил в Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.
Стоит отметить, что жители Грузии в среднем зарабатывают больше, чем украинцы.
“В стоимость потребительской корзины входят расходы на товары и услуги для семьи из 4-х человек – аренда, коммунальные услуги, проезд, питание, покупка одежды, детский сад, 1 пачка сигарет в день на семью и многое другое“, – написал Компаниец.
Напомним, стало известно, что будет с ценами на гречку и хлеб в следующем году.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram
Полная версия правил